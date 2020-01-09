Лукашенко обвинил Россию в желании продать нефть по завышенной цене

Александр Лукашенко заявил, что российская нефть должна продаваться по мировой цене Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Россия хочет продать Белоруссии нефть по ценам, превышающим мировые. Именно поэтому страны не могут договориться о поставках топлива, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых», — цитирует Лукашенко «Белта».

По словам президента Белоруссии, он отказался от нефти за такую стоимость. Лукашенко добавил, что он поставил ультиматум: либо Россия продает нефть по мировой цене, либо Белоруссия находит другого поставщика. Глава государства отметил, что новую нефть они уже нашли, пишет « Царьград ».

В конце декабря Лукашенко заявил, что если стороны не смогут договориться о ценах на нефть и газ, то Белоруссия будет искать другие способы поставок, напоминает RT. Спустя несколько дней глава государства дал распоряжение найти альтернативные варианты поставки нефти.