Богатейшая женщина Африки получила гражданство России

Состояние Изабель душ Сантуш оценивается в 2,3 млрд долларов Фото: wikipedia.org

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш получила гражданство России. Ее состояние оценивается в 2,3 млрд долларов.

Изабель является старшей дочерью экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. «Изабель душ Сантуш, которую на родине подозревают в коррупционных преступлениях, стала россиянкой», — ппередает РЕН ТВ.

В Анголе против нее расследуются уголовные дела. Российское гражданство поможет женщине избежать экстрадиции из ОАЭ в Анголу, сообщает издание. Ранее суд арестовал все активы Сантуш на родине.

Изабель является дочерью экс-президента Анголы от первого брака с уроженкой Пензы Татьяны Кукановой. Сейчас первая супруга бывшего президента живет в Лондоне.