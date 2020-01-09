Всемирный банк назвал лучший способ для борьбы с бедностью в России

В России победят бедность, когда начнут делать инвестиции в своих граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия должна больше вкладывать денег в человеческий капитал и увеличивать производительность труда. Это, как считают во Всемирном банке, является самым надежным способом борьбы с с бедностью.

Эксперты Всемирного банка проанализировали производительность труда (выпуск на единицу затрат труда) в 29 развитых и 74 развивающихся странах с 1981 по 2018 годы, пишет газета «Ведомости». Выяснилось, что работник в 60% развивающихся стран производит за рабочий день лишь пятую того, что выпускает работник развитых экономик. Именно этот разрыв определяет 2/3 неравенства доходов в мире, отмечают аналитики. В РФ к этим факторам следует прибавить давление международных санкций и обвал цен на нефть в 2013—2018 годах. «Как восстановить рост неясно», — признаются во Всемирном банке. Там отчмечают, что госкомпании работают менее эффективно частного сектора, однако присутствие государства в экономике по-прежнему «значительно».

Всемирный банк также отмечает, что с 2013 года замедлились рост числа трудоспособного населения, технический прогресс, не растет уровень образования и Россия все меньше участвует в глобальных торговых цепочках. Эксперты советуют развивать новые экономические модели в стране, торговую интеграцию, увеличивать доступность финансовых инструментов, а главное — поощрять инвестиции в человеческий капитал. При этом во Всемирном банке признают, чтобы догнать другие страны, России нужно около 100 лет.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин расказывал, что за шесть лет (2011—2017гг.) расходы на образование снизились с 3,7 до 3,5% ВВП, на здравоохранение — с 3,5 до 3,3%, при этом на оборону, напротив, выросли — с 2,5 до 3,1%.

Исправить ситуацию в стране должны нацпроекты, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным. Ускорение роста производительности труда — один из них.