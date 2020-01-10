Студентов вербуют в преступный бизнес, предлагая работу в ресторане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге торговцы наркотиками нашли способ, как увеличить штат людей, которые разносят закладки. Для этого они размещают объявления под видом менеджеров сети ресторанов, предлагая студентам работу курьерами по доставке еды.

Поддельные объявления обнаружились сразу в нескольких соцсетях. Обратившимся по такому объявлению молодым людям уже на личной встрече рассказывают, что на самом деле им нужны сотрудники, которые будут делать закладки наркотиков. «Как оказалось после небольшого расследования — это фейковая объява с фейковыми контактами, которые ловят простаков-студентов и потом их вербуют в закладчики», — написал на своей странице в Facebook директор по маркетингу сети «Сушкоф» и «Дель Песто» Иван Соломин. В разговоре с «URA.RU» он пояснил, что все объявления о работе выглядят одинаково, и имеют одни и те же контакты. Один из администраторов паблика проявил бдительность, увидев подозрительный запрос на объявление.

Соломин отметил, что это не единичный случай. «В полицию заявление будет в пятницу. Случай не единичный. За год было 3-4 подобных вброса. Но админы пабликов быстро реагируют, потому что наших менеджеров знают и с нашими вакансиями знакомы», — заявил менеджер сети ресторанов. Он отметил, что соискатели на вакансию курьера в ресторан жаловались администраторам пабликов на то, что «не туда попали». «К счастью, всех пострадавших мы успешно трудоустроили», — сказал Соломин

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «URA.RU» сообщили, что заявление в полицию пока не поступало и предложили обратиться за комментариями позже.