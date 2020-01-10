В России на два долларовых миллиардера стало больше

Российские предприниматели разбогатели на сделке с американцами Фото: pixabay.com / Pixabay License

Два российских бизнесмена Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами после того, как американский венчурный фонд Insight Partners подписал с ними контракт о покупке компании Veeam Software, владельцами которой они являются, сообщает Forbes.

Сумма сделки по продаже компании составила более пяти млрд долларов. После окончательного закрытия сделки (планируется ее завершить в первом квартале) состояние каждого предпринимателя будет превышать один млрд долларов. Ранее Тимашев и Баронов числились в ранге долларовых миллионеров — у обоих состояние оценивалось в 700 млн долларов — они входили в список 200 богатейших россиян по версии Forbes.

Veeam Software разрабатывает софт для резервного копирования данных. Штаб квартира компании сейчас располагается в Швейцарии, однако после заверения сделки офис будет переведен в США. По условиям контракта российские предприниматели будут обязаны покинуть совет директоров компании.