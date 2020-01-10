Банки начали брать комиссию за денежные переводы по телефону Фото: Анна Майорова © URA.RU

За денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) банки начали взимать комиссию. В среднем она составляет 35 рублей, при этом в Центробанк с каждого перевода кредитная организация перечисляет не более трех рублей.

Для банков система быстрых платежей стала платной с 1 января 2020 года, напоминают «Известия». Однако бремя платежей кредитные организации решили переложить на своих клиентов, к тому же в некоторых случаях десятикратно увеличив платежи, отмечают в Центробанке.

В среднем комиссия банков составляет 1,2% от суммы исходящего перевода, но не менее 35 рублей. По такой схеме начали работать Почта Банк, Райффайзенбанк и банк «Левобережный». При этом часть банков отказались брать комиссии с клиентов, пользующихся СБП. Среди них ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Рокетбанк, «Авангард», «Веста», «Финам», «Открытие» и «Тинькофф». Газета отмечает, что часть финансовых организаций отказалась предоставлять информацию от тарифах.

Эксперты финансового рынка уверяют, что несмотря на комиссии СБП по телефонному номеру останется самой востребованной услугой, так как это наиболее простой способ отправить денежный перевод.

Ранее сообщалось, что комиссия для банков за операции до 125 рублей составит 5 копеек, до 250 рублей — 12 копеек, а до 1000 руб. — 30 копеек. При этом за перевод с 1 до 3 тысяч рублей банкам придется платить уже 80 копеек, за перевод от 3 до 6 тысяч рублей — 2 рубля, свыше 6 тысяч рублей — 3 рубля.

СБП была запущена в конце января прошлого года. Сейчас в нее входят более 30 участников. Система позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона между счетами, открытыми в разных банках, напоминает «Национальная служба новостей».