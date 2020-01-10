В ХМАО общественники делят миллионы от губернатора

В Югре завершается прием заявок на конкурс, который проводит «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». В итоге будет решено, какие именно из сотен некоммерческих организаций ХМАО в 2020 году получат на реализацию своих проектов грант губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«Конкурс проводится по 13 направлениям. Кроме привычных — спорта, образования, социального обслуживания, добавилось еще одно — сохранение исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — добавили в депсвязей.
Некоммерческие организации, планирующие получить грант на развитие гражданского общества, до 16 января должны направить заявки на сайт грантгубернатора.рф. Это третий в истории Югры губернаторский грант для некоммерческих организаций (НКО).
Ранее «URA.RU» писало, что в 2019 году на соискание гранта губернатора было подано 574 заявки от более чем 300 региональных НКО. Из них, по итогам года, 127 организаций поделили между собой 100 млн рублей. Итоги первого в 2020 году конкурса будут подведены не позднее 1 апреля.