09 января 2020
08 января 2020

Скандальная больница из Нижнего Тагила ищет врачей на зарплату в 130 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачам-анастезиологам в Нижнем Тагиле обещают зарплату выше средней в регионеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

В Демидовской больнице Нижнего Тагила (Свердловская область), где летом массово увольнялись специалисты, ищут врача-анестезиолога на зарплату в 130 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Общероссийской базы вакансий.

Всего медучреждение ищет два профильных специалиста. В их должностные обязанности будет входить оказание квалифицированной медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология», использование телемедицинских технологий и взаимодействие с другими лечебно-профилактическими учреждениями и отделениями других профилей учреждения. Врачам-анестезиологам, которые отзовутся на вакансию, гарантируют дополнительные льготы в учреждении, жилье (либо возмещение затрат на аренду), доплаты за интенсивность и совмещение профессий.

В пресс-службе регионального Минздрава «URA.RU» сообщили, что средняя зарплата врача в Свердловской области — 70 тысяч рублей. «Ни для кого не секрет, что у нас существует кадровый дефицит. Перед каждой больницей поставлена задача — ликвидация этого дефицита. Для министерства здравоохранения самая главная задача — отсутствие специалиста не сказывалось на медицинской помощи. Люди приходят на работу, увольняются, уходят на пенсию — по разным причинам. Это не говорит о какой-то кризисной ситуации», — отметили в ведомстве.

В конце июля из Демидовской горбольницы массово уволились врачи из-за высокой нагрузки и низкой оплаты труда. После заявление об увольнении написали все хирурги тагильской ГКБ №1. После того, как о ситуации стало известно в Кремле, в ГКБ №1 приезжал областной министр здравоохранения Андрей Цветков, который убедил хирургов не увольняться.

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