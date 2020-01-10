09 января 2020
08 января 2020

В Кольцово усиленно проверяют пассажиров из Китая из-за вспышки пневмонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт кольцово
Это направление у медиков в приоритетеФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Роспотребнадзор усилил контроль за пассажирами, прилетающими из Китая, в связи со вспышкой атипичной пневмонии в провинции Ухань. По данным местных властей, на начало января там было зафиксировано 59 заболевших.

«Для нас направление из Китая — одно из приоритетных, потому что там часто выявляются неблагополучные случаи по заболеваниям в провинциях», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

Она добавила, что на данный момент случаев заболевания у людей, прилетевших из Китая, не выявлено. «Если в самолете находится инфекционный больной, медики поднимаются на борт. Как правило, человека изолируют и потом принимают решение: направить в больницу или отпустить домой. Если идет инкубационный период, то человек еще не понял, что заболел. Мы настоятельно рекомендуем гражданам, вернувшимся из Китая, обращаться к врачу в случае, если им кажется, что они заболевают».

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2019 году было выявлено 37 человек с признаками инфекционных заболеваний. Чаще всего они возвращались из Тайланда, Вьетнама, Турции, Индии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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