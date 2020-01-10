Роспотребнадзор усилил контроль за пассажирами, прилетающими из Китая, в связи со вспышкой атипичной пневмонии в провинции Ухань. По данным местных властей, на начало января там было зафиксировано 59 заболевших.
«Для нас направление из Китая — одно из приоритетных, потому что там часто выявляются неблагополучные случаи по заболеваниям в провинциях», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.
Она добавила, что на данный момент случаев заболевания у людей, прилетевших из Китая, не выявлено. «Если в самолете находится инфекционный больной, медики поднимаются на борт. Как правило, человека изолируют и потом принимают решение: направить в больницу или отпустить домой. Если идет инкубационный период, то человек еще не понял, что заболел. Мы настоятельно рекомендуем гражданам, вернувшимся из Китая, обращаться к врачу в случае, если им кажется, что они заболевают».
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2019 году было выявлено 37 человек с признаками инфекционных заболеваний. Чаще всего они возвращались из Тайланда, Вьетнама, Турции, Индии.