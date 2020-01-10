Комиссия назвала новую версию авиакатастрофы в Казахстане

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс Алма-Аты—Нурсултан, могло произойти из-за обледенения лайнера. Об этом со ссылкой на итоги предварительного расследования комиссии сообщает РИА «Новости».
«Основной версией случившегося является версия — обледенение воздушного судна», — заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
Ранее в МВД Казахстана озвучили три возможных причины авиакатастрофы. Среди них — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. После чего был назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, пишет RT.
На борту самолета находилось 98 человек, включая членов экипажа. В авиакатастрофе, которая произошла 27 декабря, погибли 12 человек, 49 пострадали. Международный аэропорт города Алма-Аты обнародовал поминутную хронологию падения лайнера. В начале января в интернете появилось видео, на котором зафиксирован момент крушения.