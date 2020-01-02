Опубликована запись крушения самолета в Казахстане. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг
При крушении самолета погибли 12 человек (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков

В интернете появилось видео момента крушения самолета самолета Fokker-100 в Казахстане. Видео опубликовано в telegram-канале «Подъем».

На записи с камер видеонаблюдения видно, как самолет скользит по дороге, после чего пробивает ограждение частного участка.

Как писало «URA.RU», в самолете авиакомпании Bek Air, выполнявшем рейс Алма-Аты—Нурсултан, находилось 98 человек, включая членов экипажа. При крушении погибли 12 человек, 49 пострадали. МВД Казахстана назвало три основные версии крушения. Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию катастрофы, напоминает «Ридус».

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...