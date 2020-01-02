При крушении самолета погибли 12 человек (архивное фото)
В интернете появилось видео момента крушения самолета самолета Fokker-100 в Казахстане. Видео опубликовано в telegram-канале «Подъем».
На записи с камер видеонаблюдения видно, как самолет скользит по дороге, после чего пробивает ограждение частного участка.
Как писало «URA.RU», в самолете авиакомпании Bek Air, выполнявшем рейс Алма-Аты—Нурсултан, находилось 98 человек, включая членов экипажа. При крушении погибли 12 человек, 49 пострадали. МВД Казахстана назвало три основные версии крушения. Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию катастрофы, напоминает «Ридус».