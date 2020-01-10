Курганский бизнесмен извинился за просроченные продукты в подарках для незрячих

Просроченную продукцию обнаружили родственники инвалидов по зрению Фото: Анна Майорова © URA.RU

Просроченную продукцию для новогодних подарков обществу слепых в Кургане предоставил спонсор — местный предприниматель Алексей Якимов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области.

«Как пояснил Алексей Якимов, в фирме идет внутренняя проверка — специалисты выясняют, могла ли партия продуктов с истекшим сроком годности попасть в подарочные наборы», — рассказала пресс-секретарь главы региона Анастасия Гусарова. По данным из открытых источников, Якимов занимается розничной торговлей продуктами, а также ему принадлежат несколько курганских заведений, в том числе кафе «Гоголь» и «Штрули».

Сам бизнесмен предположил, что товары с истекшим сроком годности могли попасть в подарки по ошибке. «Мы давно сотрудничаем с обществом слепых. Подарки формировали, конечно, из качественных товаров с нормальными сроками годности. Но, возможно, произошла ошибка — на складе могли перепутать коробки. Проверка еще не окончена, но я приношу свои извинения общественной организации. Это действительно очень неприятно», — приводит его слова пресс-служба губернатора.

В правительстве отмечают, что Якимов намерен и дальше заниматься благотворительностью, при этом усилив внутренний контроль. Получить комментарии самого бизнесмена «URA.RU» не удалось — его сотрудники сообщили, что он занят и сможет пообщаться позже. Председатель областной организации Всероссийского общества слепых Валентина Зырянова отказалась от комментариев для «URA.RU».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Курганской области инвалидам по зрению, состоящим в обществе слепых, вручили новогодние подарки, в которых обнаружили просроченные круассаны и сок.