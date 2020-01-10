Жителей Ишима напугал двукратный рост цен на школьное питание

Горожан возмутили цены в школьных столовых Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Ишима (Тюменская область) возмутил двукратный рост цен на школьное питание в учебных заведениях города. Об этом они сообщили в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте». По словам горожан, повышение произошло сразу после новогодних каникул.

«Уважаемые родители. Посмотрите у детей электронные дневники, раздел „Питание“. Во всех ли школах увеличили оплату? Аж в два раза больше стала», — написал пользователь Сергей Русаков. «У нас классная предупреждала, что повысят», — подтвердила опасения Светлана Голощапова. «Все [стало] по 80 вместо 43 рублей. Но, позвонив классному руководителю, все исправили», — поделилась опытом Татьяна Скрипникова.

В администрации города «URA.RU» пояснили, что родители ошиблись. С 1 января можно выбирать два варианта меню — за 43 рубля, как ранее, или за 80 рублей — с доплатой. «Кроме того, дети из малоимущих семей получают теперь [обед] стоимостью 80 рублей, но бесплатно», — рассказали в администрации города.