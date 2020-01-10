Телевидение Златоуста после скандала с компроматом на мэра возглавит новый человек

После громкого скандала с роликом, компрометирующим мэра Златоуста (Челябинская область) Максима Пекарского, будет заменен директор муниципального телеканала «Злат-ТВ». Об этом сообщили «URA.RU» источники в мэрии города.
«С 13 января на этот пост вернется экс-директор Иван Волков. После конфликта с экс-мэром Вячеславом Жилиным Волкова заменили на протеже последнего Дарью Сивухину, — рассказал собеседник. — В понедельник нынешняя и. о. директора Сивухина станет замом Волкова, которому предстоит решить вопрос о ее увольнении».
«Глава города Максим Пекарский предложил Волкову вернуться на телеканал и возглавить его с испытательным сроком», — подтвердили «URA.RU» в пресс-службе администрации Златоуста. Сивухина от комментариев отказывается.
Перестановкам в муниципальном медиаблоке предшествовал скандал со «сливом» в интернет чернового фрагмента съемок, где фигурирует новый градоначальник. Ролик стал поводом для насмешек над Пекарским.