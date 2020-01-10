09 января 2020
08 января 2020

Телевидение Златоуста после скандала с компроматом на мэра возглавит новый человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципальных образований у губернатора. Челябинск, пекарский максим
Мэру Максиму Пекарскому не понравились «сливы» с муниципального ТВФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Медиавойны и перестановки в СМИ

После громкого скандала с роликом, компрометирующим мэра Златоуста (Челябинская область) Максима Пекарского, будет заменен директор муниципального телеканала «Злат-ТВ». Об этом сообщили «URA.RU» источники в мэрии города.

«С 13 января на этот пост вернется экс-директор Иван Волков. После конфликта с экс-мэром Вячеславом Жилиным Волкова заменили на протеже последнего Дарью Сивухину, — рассказал собеседник. — В понедельник нынешняя и. о. директора Сивухина станет замом Волкова, которому предстоит решить вопрос о ее увольнении».

«Глава города Максим Пекарский предложил Волкову вернуться на телеканал и возглавить его с испытательным сроком», — подтвердили «URA.RU» в пресс-службе администрации Златоуста. Сивухина от комментариев отказывается.

Перестановкам в муниципальном медиаблоке предшествовал скандал со «сливом» в интернет чернового фрагмента съемок, где фигурирует новый градоначальник. Ролик стал поводом для насмешек над Пекарским.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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