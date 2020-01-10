В Златоусте уволили журналистку, которая жаловалась на угрозы силовиков

Сивухину уволили после того, как в соцсетях появились видео, компрометирующие мэра города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор златоустовского телеканала «Злат-ТВ» Дарья Сивухина 10 января уволена распоряжением руководства мэрии. Скандал начался после того, как в соцсети попали рабочие съемочные материалы телеканала с участием мэра Максима Пекарского, компрометирующие его. Об этом «URA.RU» сообщил источник в мэрии. Ранее Сивухина жаловалась в Союз журналистов региона на угрозы со стороны силовиков.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии, на «Злат-ТВ» снимался проект «Календарь-2020». Мэр и другие известные люди рассказывали о предстоящих событиях, в том числе о 75-летии Победы. «Отснятые материалы выложены в официальном аккаунте, — уточнили в мэрии. — Но в других соцсетях появились черновые материалы».

В итоге ролик, где Пекарский несколько раз сбивается, стал поводом для насмешек. При этом выложена только часть о Дне Победы, из-за чего в городе стали говорить, что мэр перепутал праздники. «По итогам служебной проверки директор телеканала уволена», — сообщил источник в мэрии. В пресс-службе от комментариев воздержались. «Никаких комментариев!», — заявила «URA.RU» Сивухина и сообщила, что ее никто не увольнял.

Директор «Злат-ТВ» позиционировалась как сторонник экс-мэра Вячеслава Жилина, отправленного в отставку по требованию губернатора Алексея Текслера. Сивухина жаловалась в Союз журналистов, что на нее оказывают давление силовики, требуя, чтобы она дала показания на Жилина. По факту махинаций в «Злат-ТВ» расследуется уголовное дело. На заседании Союза приняли решение обратиться в СКР по региону, проводится проверка, ее результаты не озвучены.

«Директора собирались менять, а Сивухина, возможно, решила хлопнуть дверью, в отместку за Жилина, „слив“ рабочие материалы про Пекарского в сеть», — предположил источник.