Директор Нижнетагильского театра кукол отреагировала на спектакль с Бармалеем-Гитлером

Образы были представлены на художественном совете в театре, где состоится мюзикл Фото: сайт Нижнетагильского театра кукол

Режиссер Сергей Ягодкин и художник Михаил Кривенко предложили интересные образы персонажей из произведения Корнея Чуковского «Айболит». Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделилась директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева. Авторы мюзикла представили Бармалея в образе Адольфа Гитлера.

Директор театра рассказала, что концепции были представлены на художественном совете, посвященном созданию мюзикла. «Понимаем, что сегодня отрицательная оценка данной личности [Гитлеру] дана. Я считаю, что художник с режиссером предложили нам интересную концепцию», — сказала Ткачева.

Ткачева отметила, что кукла Бармалей-Гитлер будет увеличиваться по ходу спектакля, «вырастет» до четырех метров и превратится в «огромного дракона». По ее словам, образы могут измениться, так как художнику Кривенко еще предстоит изучить сцену, на которой будет представлен мюзикл. Премьера состоится в сентябре 2020 года.

Ранее стало известно, что спектакль под названием «#рябчиковжуй #новыдержитесь», созданный по мотивам повести «Чиполлино», был запрещен к показу на фестивале любительских театров в Москве из-за политической цензуры.