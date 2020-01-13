Курганская клиника заплатит пациентке, которая пострадала из-за операции на груди

Клиника Persona nova должна выплатить пациентке полмиллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана полтора года судилась с клиникой пластической хирургии из-за некачественной операции на груди. Точку в споре поставил Курганский городской суд. Его решение в редакцию «URA.RU» предоставила пострадавшая, попросившая не указывать имя.

Девушка обращалась в клинику в сентябре 2018 года. После операции (маммопластика редукционная) возникли осложнения, из-за которых она попала в реанимацию. «В суде были представлены две экспертизы, которые указывали на нарушения в работе клиники и врачей. Суд учел их и частично удовлетворил исковые заявления», — рассказала бывшая пациентка клиники Persona Nova (ООО «Доктор Пластик»).

Жительница Кургана уточнила, что в исковом заявлении фигурировали две организации — Persona Nova и ООО «Мэрилин». Через последнее юрлицо и были оказаны хирургические услуги, признанные некачественными. Суд решил взыскать в пользу пострадавшей 507 тысяч рублей, где были учтены убытки, моральный вред и штраф.

Получить оперативные комментарии в клинике Persona Nova «URA.RU» не удалось. Руководителя клиники Марины Ермаковой не оказалось на месте. Ранее Ермакова сообщала агентству, что бывшая пациентка таким образом вымогала деньги, а на самом деле операция прошла удачно, а осложнения возникли из-за нарушения режима самой клиенткой.

Клиника Persona Nova в Кургане прославилась несколькими скандалами. В 2017 году после операции там скончалась пациентка. Компания также имеет долги и ее периодически пытаются обанкротить, в том числе по причине неуплаты налогов. На клинику Persona Nova в областной Роспотребнадзор поступают жалобы пациентов на невозврат денег за неоказанные услуги.