Депутат Шипулин поддержал продажу алкоголя любителям спорта

Свердловский депутат Госдумы Антон Шипулин поддержал идею разрешить продажу пива на стадионах. Бывший биатлонист сказал «URA.RU», что запрет на распитие алкогольных напитков неэффективен: «Люди либо употребляют большее количество алкоголя до прихода на стадион, либо пытаются пронести его с собой».
«Я полностью поддерживаю законопроект и поправки, которые подразумевают продажу пива не только на футболе, но и на других спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы взрослые болельщики могли выпить пива на футболе, биатлоне, лыжных гонках, баскетболе, хоккее или других видах. Единственное — не на самих трибунах, а в специально отведенных для этого местах вокруг стадионов и в подтрибунных помещениях», — объяснил Шипулин.
Он отметил, что отмена запрета поможет организаторам матчей получить дополнительные доходы, часть из которых будет направлена на развитие детского спорта. Также депутат привел в пример Европу, где «слабоалкогольные напитки продаются почти на всех стадионах», и прошедший чемпионат мира по футболу-2018, на котором не было ограничений, но болельщики вели себя культурно.
Продажа алкоголя на стадионах во время спортивных мероприятий запрещена в России с 2005 года. 10 января нынешнего года Госдума в первом чтении приняла законопроект о снятии ограничений.
Экс-биатлонист избрался в Госдуму на довыборах по Серовскому одномандатному округу, которые прошли 8 сентября. В общей сложности новый депутат набрал 41,5% голосов.