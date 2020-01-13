Компания «ФОРЭС» погасила протесты свердловских рабочих за счет трудовых мигрантов

Иностранные рабочие согласны работать за вдвое меньшую сумму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители компании «ФОРЭС» отказались удовлетворять требования свердловских рабочих о повышении зарплаты отдельным категориям работников предприятия. Они наняли трудовых мигрантов, согласившихся получать меньший доход.

Как сообщила «URA.RU» депутат думы Асбеста Наталья Крылова, на предприятие трудоустроены шихтовщиками 35 трудовых мигрантов. Владельцы компании арендовали для их проживания здание бывшего детского сада в микрорайоне «101 квартал». Крылова посетила иностранных рабочих и выяснила, что им обещана зарплата в размере 35 тысяч рублей в месяц.

В декабре работники отделения «ФОРЭС» в Сухом Логу провели митинг, на котором потребовали повысить уровень их зарплаты до 50-70 тысяч рублей в месяц, а также установить им выплаты за вредные условия труда. В акции протеста принял участие рабочий Рустам Карелин. Он получил широкую известность, проведя в начале 2019 года у здания правительства РФ и на Красной площади серию одиночных пикетов, посвященных несправедливым условиям оплаты труда сотрудников компании.

Основным продуктом компании «ФОРЭС» являются пропанты — керамические гранулы различных фракций, востребованные, прежде всего, при добыче нефти и газа. В Свердловской области заводы компании расположены в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и Богдановиче.

По словам Натальи Крыловой, из-за низкого размера зарплаты на «ФОРЭСе» многие жители Асбеста вынуждены устраиваться по специальности на предприятия в Екатеринбурге и ежедневно тратить по несколько часов на дорогу домой и обратно.

Официальный представитель компании «ФОРЭС» Андрей Расторгуев заявил «URA.RU», что иностранные рабочие были трудоустроены на предприятие на общих основаниях: «Только в 2019 году мы создали в Асбесте более 100 рабочих мест. Мы ведем набор новых сотрудников, не отказывая никому, кто соответствует предъявляемым требованиям. На сегодняшний день еще есть открытые вакансии, на которые могут претендовать все желающие».