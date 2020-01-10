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Иностранцам в Прикамье запретили работать водителями и продавцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, продукты, кассы, магазин
Иностранцам запретили работать в магазинах и супермаркетах ПрикамьяФото: Илья Московец © URA.RU

Иностранные граждане в 2020 году не смогут работать в Прикамье продавцами и водителями, а также заниматься лесозаготовкой и распиловкой древесины. Указ (есть в распоряжении «URA.RU») о запрете на осуществление иностранцами такой деятельности подписал губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Установить на 2020 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами <…> иностранных граждан <…> по видам экономической деятельности <…> согласно приложению к настоящему указу», — сказано в документе.

Всего в приложении значится 11 запрещенных для иностранцев видов экономической деятельности. В частности, «торговля розничная в неспециализированных магазинах», «торговля розничная напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах», «деятельность легкового такси», «перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении». Также под запрет попала работа в сфере лесозаготовок, деревообработки, добыче и производстве нефтепродуктов.

Исполнить настоящий указ работодатели, которые используют труд иностранцев, должны в двухмесячный срок.

Губернатор Пермского края Максим Решетников запретил иностранцам работать в регионе продавцами и водителями

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© Служба новостей «URA.RU»
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