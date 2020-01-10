Васильева поддержала предложение писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Слово «ветеран» в словосочетании «ветеран Великой Отечественной войны» могут начать писать с большой буквы. Соответствующее предложение поддержала министр просвещения Ольга Васильева после того, как оно прозвучало на встрече с представителями советов старшеклассников школ Твери, передает ТАСС.
Во время встречи с министром один из пришедших предложил Васильевой закрепить написание слова «ветеран» с заглавной буквы на законодательном уровне. Министр одобрила предложение. «Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово „ветеран“ надо писать с большой буквы», — заявила Васильева.
Министр отметила, что считает долгом историков сохранение памяти о подвигах молодежи в годы Великой Отечественной войны.