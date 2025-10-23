Путин раскрыл детали разговора с Трампом
23 октября 2025 в 20:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе недавней беседы с американским лидером Дональдом Трампом обсуждался вопрос влияния мировой ситуации с поставками российской нефти на изменения цен, в том числе на американском рынке. Об этом глава государства заявил журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU из Кремля.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал