Путин высказался о ситуации с отменой саммита с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива провести саммит в Будапеште исходила от американской стороны и была озвучена в ходе его последнего разговора с американском лидере Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что проведение встречи в Будапеште без тщательной подготовки было бы неверным шагом. Его слова передает корреспондент URA.RU из Кремля.