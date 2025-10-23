Путин высказался о ситуации с отменой саммита с Трампом
23 октября 2025 в 20:36
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива провести саммит в Будапеште исходила от американской стороны и была озвучена в ходе его последнего разговора с американском лидере Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что проведение встречи в Будапеште без тщательной подготовки было бы неверным шагом. Его слова передает корреспондент URA.RU из Кремля.
