Путин отреагировал на новый пакет санкций ЕС против России
23 октября 2025 в 20:40
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил, что введенные Евросоюзом новые санкции не окажут значительного влияния на экономическую ситуацию в стране. Об этом он сообщил журналистам после съезда РГО. Его слова приводит корреспондент URA.RU из Кремля.
