Путин высказался о замещении российской нефти на мировом рынке
23 октября 2025 в 20:43
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс замещения российской нефти на мировом рынке занимает определенное время. По его словам, Российская Федерация и Саудовская Аравия наращивают объемы экспорта нефти и нефтепродуктов, в то время как Соединенные Штаты увеличивают собственное потребление этих ресурсов. Сообщение Путина из Кремля приводит журналист URA.RU.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал