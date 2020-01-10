Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия

Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
«Самыми популярными книгами по версии „Эксмо-АСТ“ стали антиутопия Джорджа Оруэлла „1984“ и повесть „Вино из одуванчиков“ Рэя Бредбери», — передает газета «Ведомости». Всего с 2010 по 2019 год продали более 1,8 миллиона экземпляров каждой из книг, при этом учитывались продажи как бумажных экземпляров, так и электронных и аудиоверсий.
Самой популярной книгой по версии «Литреса» стал эротический роман британской писательницы Эрики Леонард Джеймс «50 оттенков серого». С 2010 по 2019 год было продано около 90 000 электронных экземпляров романа. На втором месте — роман российской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Самым популярным автором по продажам бумажных книг остается Дарья Донцова, за эти годы было продано более 25 миллионов ее книг. Топ авторов «Литреса» возглавляет Борис Акунин, его книг продано более одного миллиона экземпляров.