Собчак показала свое жизненное кредо в клипе: Куршавель, черная икра, отдых на яхте

Ксения Собчак показала, как ее балует жизнь Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ведущая Ксения Собчак продемонстрировала предпочтения во время отдыха, собрав кадры с любимыми занятиями и местами в один клип, который смонтировал для нее супруг Константин Богомолов. Сейчас пара вместе с друзьями отдыхает во Франции на горнолыжном курорте Куршавель, где и была снята большая часть кадров для ролика.

Клип Собчак выложила в Instagram, назвав его «Моя молитва». За его создание она поблагодарила мужа, режиссера Константина Богомолова: «Спасибо @konbog75 за монтаж и потрясающее музыкальное оформление!)».

В клипе Собчак несется с горы на сноуборде, танцует на яхте, лежит на капоте дорого автомобиля, а также ест черную икру и гуляет вдоль моря по песчаному пляжу. Видно. что ведущая счастлива и умеет отдыхать на все 100%.

Клип сопровождается песней Булата Окуджавы «Пока земля ещё вертится».

Ранее Собчак обвинили в богохульстве, после того как она показала в своем instagram-аккаунте фото с серьгами с ликом Христа. Такой поступок осудил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.