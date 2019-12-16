Ксения Собчак примерила образ императрицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый образ телеведущей Ксении Собчак находится на грани кощунства и безвкусицы. Так священник Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин в разговоре с «URA.RU» прокомментировал наряд журналистки, надевшей серьги с ликом Христа и головной убор с изображением двуглавого орла.

«С сугубо формальной точки зрения, может быть, здесь никаких нарушений и нет. Женщины часто носят и перстни с крестами, и серьги с христианской символикой, но все это на грани кощунства и безвкусицы. Перед иконой нужно молиться, а не использовать ее в качестве украшения», — заявил Чаплин в беседе с корреспондентом «URA.RU». Протоирей также подчеркнул, что этот якобы благочестивый наряд не тянет на императорский, как описала его сама журналистка.

Он также отметил, что Собчак не в первый раз играет со священными образами, и припомнил случай, когда она облачалась в богослужебные одежды. По его мнению, и публичное венчание с «последующими фривольными танцами» было частью игры на грани кощунства. Однако, как отмечает священник, телеведущей стоит осознавать последствия такой игры.

«Если ты играешь со священными изображениями, ты открываешь дорогу нечистой силе. Самое лучшее, что ей сейчас нужно сделать, это снять эту ушераздирающую штукатень, поставить образ Христа перед глазами и помолиться ему, чтобы он поставил разум выше приколов», — предупредил он Собчак. Он также добавил, что ей не лишним будет исповедаться.

Как сообщает агентство Nation News, новый эпатажный образ Ксении Собчак, который она продемонстрировала в своем instagram-аккаунте, вызвал негодование у общественности. Многие подписчики оценили этот наряд как святотатство.