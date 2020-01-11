Боевики ИГИЛ сравнили Трампа с Аллахом

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Клипарт The White House, приветствие, трамп дональд, трап самолета
После приказа Дональда Трампа американские военные нанесли авиаудар по аэропорту в БагдадеФото: The White House

Боевики запрещенной на территории России организации ИГИЛ объяснили смерть иранского генерала Касема Сулеймани, приказ о ликвидации которого отдал президент США Дональд Трамп, «божественным вмешательством». Об этом сообщает английская газета Daily Mail.

«ИГИЛ утверждает, что смерть иранского генерала Касема Сулеймани была актом „божественного вмешательства“», — говорится в публикации. Отмечается, что террористы уверены, что это сыграет им на руку.

После убийства Сулеймани, возглавляемая США коалиция, которая сдерживала ИГИЛ в Ираке, приостановила все операции. Вместо этого она начала сдерживать иранскую агрессию, направленную против американцев.

Отношения США и Ирана обострились после убийства Сулеймани 2 января. В ответ Иран нанес авиаудар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находились американские военнослужащие.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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