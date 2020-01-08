О ракетном ударе уже уведомлено руководство Соединенных Штатов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы американские военнослужащие, подверглась масштабному ракетному обстрелу. Власти Ирана уже официально подтвердили, что данный удар был нанесен именно армией Тегерана.

«Американская база «Аль-Асад» на западе Ирака подверглась ракетной атаке. По базе были нанесены не менее девяти ракетных ударов. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) уже сообщил, что это именно он ударил по американской базе в Ираке «десятками ракет», — пишет RT. Информации о человеческих жертвах и разрушениях пока не поступала. Видеозапись ракетного удара по авиабазе США размещена в twitter-аккаунте иранского телеканала Press TV.

Кроме того, по данным американского телеканала ABC, Иран также атаковал военные объекты США на севере Ирака — в Эрбиле, Иракский Курдистан. Президент США Дональд Трамп, по информации ABC, уже знает о произошедшем и начинает консультации со своими советниками по безопасности. Не исключено, что в ближайшее время американские власти применят военную силу в отношении Тегерана.

Иранские власти в связи со случившимся заявили об успешном начале операции под названием «Мученик Сулеймани» в отместку за удар США 3 января по аэропорту Багдада, который привел к гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани, отмечает агентство Nation News. Сулеймани считался главным и ключевым союзником России на Ближнем Востоке. Несколько дней назад дочь Сулеймани на похоронах военачальника отметила, что США и их союзника Израиль ждут «черные дни» из-за убийства ее отца. А по мнению российского телеведущего Владимира Соловьева, убийство генерала Сулеймани говорит о «конце международного права».