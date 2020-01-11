Доктор Мясников предрек повтор смертельной эпидемии 100-летней давности

Чтобы обезопасить себя, врач советует прививаться и следить за здоровьем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Эпидемия коронавируса, которая ранее вспыхнула в Китае и вызвала нетипичные случаи пневмонии, может привести к массовой гибели людей, как это было 100 лет назад во время вспышки вируса свиного гриппа. Об этом в своем telegram-канале рассказал телеведущий, врач Александр Мясников.

«Вы понимаете, что эпидемия, аналогичная свиному гриппу H1N1, который в 1919 году унес 5% человеческой популяции, может повториться завтра или послезавтра? Поэтому, когда вам говорят, что надо прививаться, — прививайтесь», — написал Мясников. Доктор отметил, что сегодня главной опасностью являются новые мутации вирусов, которые могут переходить от животных — свиней, птиц или кошек — к человеку.

Бояться коронавируса стоит, потому что это не первый случай эпидемии. Врач напомнил, что вспышка заболеваемости вирусом произошла еще в 2002 году и несколько раз повторялась. Источниками заражения могут стать верблюды, летучие мыши и семейство кошек цивета, которых в Китае употребляют в пищу. Заразиться можно и при контактах с людьми, которые приехали из опасных областей. Хотя смертность при таком заболевании составляет 10%, врачи еще не придумали вакцину и специальное противовирусное лечение. Мясников добавил, что единственным способом обезопасить себя может быть только осознанное отношение к здоровью.