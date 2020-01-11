Лучшей работой признана скульптура в форме гигантского бубна шамана Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми подвели итоги Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Лучшей работой признана скульптура команды из Екатеринбурга в форме гигантского бубна под названием «Последняя песнь шамана».

В конкурсе приняли участие скульпторы из Екатеринбурга, Перми, Невьянска, Чебоксар, Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре. Им предстояло придумать и воплотить в жизнь образы на тему «Легенды древней Пармы». «Рождественский турнир стал отборочным туром VII Кубка России по снежной и ледовой скульптуре „Зимний вернисаж“ в 2021 году», — сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края. По итогам турнира в следующем году в финале Кубка России примут участие скульпторы из Екатеринбурга Александр Савинов и Павел Соловьев.

Уточняется, что работы всех участников турнира будут представлены в Перми с 12 января и до начала весны.

Фото: Фонд скульпторов России «Единение», «ВКонтакте»