Глава ВЦИОМ рассказал о мечте экономистов, задумавших повышение пенсионного возраста в России

Принятие закона о повышение пенсионного возраста в России стало негативным событием, которое перечеркнуло все позитивные моменты в стране. Об этом в интервью на радио «Говорит Москва» рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Он отметил, что реформа будет продолжаться и дальше, усложнив жизнь россиян.
Федоров пояснил, что реформа задумывалась для того, чтобы сбалансировать макроэкономику в стране. «Чтобы не оказалось, что через 10 лет у нас работать некому, зато все только пенсию готовы получать. Вот это была голубая мечта экономистов, какие-то расчеты под нее делались», — говорит глава ВЦИОМ.
Он отметил, что эффект от повышения пенсионного возраста можно будет ощутить не раньше, чем через десятилетие. «Мы пожинаем краткосрочные последствия, они, конечно, негативные, и они состоят в том, что миллионам людей нужно теперь больше работать», — констатирует главный социолог страны.
Федоров также не исключает, что в ближайшие годы власти могут обсуждать новый поворот в пенсионной реформе. Например, изменить соотношение обязательного элемента и накопительного при начислении пенсионных балов. Он также не исключает, что государство может рассматривать вариант отказа от выплаты обязательной (страховой) части пенсии.
Федоров увидел и позитивные моменты пенсионной реформы. Он считает тех, кто успел выйти на пенсию до повышения пенсионного возраста, счастливчиками: «Они ничего не потеряли, наоборот — их пенсии теперь увеличиваются ускоренным темпом, потому что у государства больше денег запланировано на них».