Кремль — URA.RU: дата Прямой линии Путина определена

Фото: Роман Наумов © URA.RU
Дата Прямой линии и большой пресс-конференции президента Владимира Путина уже определена. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, когда пройдет это мероприятие.
«Дата определена, подготовка ведется активно. По деталям своевременно будем вам все рассказывать», — сказал Песков.
В 2024 году Прямая линия с Путиным, которая была совмещена с большой пресс-конференцией президента, прошла 19 декабря. Мероприятие длилось около четырех с половиной часов.
