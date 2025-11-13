Кремль — URA.RU: дата Прямой линии Путина определена

Логотип РИА URA.RU
Песков заявил, что дата Прямой линии Путина определена, ведется подготовка
13 ноября 2025 в 15:08
Дата Прямой линии Путина определена, подготовка ведется активно, сообщил Дмитрий Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Дата Прямой линии и большой пресс-конференции президента Владимира Путина уже определена. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, когда пройдет это мероприятие.

«Дата определена, подготовка ведется активно. По деталям своевременно будем вам все рассказывать», — сказал Песков.

В 2024 году Прямая линия с Путиным, которая была совмещена с большой пресс-конференцией президента, прошла 19 декабря. Мероприятие длилось около четырех с половиной часов.

