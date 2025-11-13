В ЕС предупредили Зеленского о последствиях коррупционного скандала с его соратником

В ЕС напомнили Украине о борьбе с коррупцией для получения помощи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Евросоюз прямо связывает дальнейшую финансовую помощь Украине с ее успехами в борьбе с внутренней коррупцией. Такое заявление сделал министр финансов Нидерландов Элко Хайнен, комментируя новый коррупционный скандал в Киеве.

«Борьба с коррупцией — это постоянные усилия, которые должна прилагать Украина. Я также продолжаю вести с ними этот диалог о том, что они должны бороться с коррупцией, и это также часть условий, которые мы ставим в пакетах мер, которые мы разрабатываем для Украины», — ответил еврочиновник, сообщает The Guardian.

Это прямое указание из Брюсселя прозвучало на фоне расследования дела о коррупции с участием бизнесмена Тимура Миндича, известного в СМИ как «кошелек Зеленского». Данный скандал вновь обострил вопрос о прозрачности использования западной помощи. При этом Хайнен четко обозначил позицию ЕС: поддержку Украине прекращать нельзя. Он заявил, что считает важным продолжать финансирование Киева для поддержания его экономической и военной стабильности.

Таким образом, в Брюсселе пытаются совместить два ключевых направления: оказание жизненно необходимой помощи Украине и оказание давления на киевские власти с требованием провести системные антикоррупционные реформы.