В ЕС напомнили Украине о борьбе с коррупцией для получения помощи
Евросоюз прямо связывает дальнейшую финансовую помощь Украине с ее успехами в борьбе с внутренней коррупцией. Такое заявление сделал министр финансов Нидерландов Элко Хайнен, комментируя новый коррупционный скандал в Киеве.
«Борьба с коррупцией — это постоянные усилия, которые должна прилагать Украина. Я также продолжаю вести с ними этот диалог о том, что они должны бороться с коррупцией, и это также часть условий, которые мы ставим в пакетах мер, которые мы разрабатываем для Украины», — ответил еврочиновник, сообщает The Guardian.
Это прямое указание из Брюсселя прозвучало на фоне расследования дела о коррупции с участием бизнесмена Тимура Миндича, известного в СМИ как «кошелек Зеленского». Данный скандал вновь обострил вопрос о прозрачности использования западной помощи. При этом Хайнен четко обозначил позицию ЕС: поддержку Украине прекращать нельзя. Он заявил, что считает важным продолжать финансирование Киева для поддержания его экономической и военной стабильности.
Таким образом, в Брюсселе пытаются совместить два ключевых направления: оказание жизненно необходимой помощи Украине и оказание давления на киевские власти с требованием провести системные антикоррупционные реформы.
Заявление министра финансов Нидерландов прозвучало на фоне крупного коррупционного скандала в сфере энергетики Украины, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. В рамках расследования фигурантам вменяют разработку схемы получения взяток от поставщиков «Энергоатома», некоторые из обвиняемых задержаны, однако Миндич покинул страну. Скандал привел к отставке министра юстиции и обострению политического кризиса, а также усилил сомнения западных стран относительно дальнейшей поддержки Киева.
