Песков честно ответил, будет ли восстановлен диалог между Европой и Россией

Заявления президента Финляндии Александра Стубба вряд ли можно расценивать как тенденцию к восстановлению диалога. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее заявление европейского политика.

«Я не думаю, что возможно, судя по одному заявлению, усматривать какие-то тенденции, это просто невозможно физически <...> Наверное, да, нельзя не согласиться, рано или поздно придется делать», — заявил пресс-секретарь. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он также отметил, что, несмотря на мирные заявления, ранее президент Финляндии демонстрировал более жесткую позицию. По его словам, хотя в долгосрочной перспективе диалог может быть неизбежен, на данный момент оснований для оптимизма нет.

