Песков честно ответил, будет ли восстановлен диалог между Европой и Россией
Песков оценил возможности диалога России и Европы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Заявления президента Финляндии Александра Стубба вряд ли можно расценивать как тенденцию к восстановлению диалога. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее заявление европейского политика.
«Я не думаю, что возможно, судя по одному заявлению, усматривать какие-то тенденции, это просто невозможно физически <...> Наверное, да, нельзя не согласиться, рано или поздно придется делать», — заявил пресс-секретарь. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что, несмотря на мирные заявления, ранее президент Финляндии демонстрировал более жесткую позицию. По его словам, хотя в долгосрочной перспективе диалог может быть неизбежен, на данный момент оснований для оптимизма нет.
Ранее Стубб во время выступления в Северном Сао заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным будет восстановлен. Он также отметил, что любые контакты с Россией должны вестись согласованно, а цели переговоров — обсуждаться совместно.
