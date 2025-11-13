Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Песков честно ответил, будет ли восстановлен диалог между Европой и Россией

Песков: рано или поздно России придется контактировать с Европой
13 ноября 2025 в 15:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков оценил возможности диалога России и Европы

Песков оценил возможности диалога России и Европы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заявления президента Финляндии Александра Стубба вряд ли можно расценивать как тенденцию к восстановлению диалога. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее заявление европейского политика.

«Я не думаю, что возможно, судя по одному заявлению, усматривать какие-то тенденции, это просто невозможно физически <...> Наверное, да, нельзя не согласиться, рано или поздно придется делать», — заявил пресс-секретарь. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он также отметил, что, несмотря на мирные заявления, ранее президент Финляндии демонстрировал более жесткую позицию. По его словам, хотя в долгосрочной перспективе диалог может быть неизбежен, на данный момент оснований для оптимизма нет.

Продолжение после рекламы

Ранее Стубб во время выступления в Северном Сао заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным будет восстановлен. Он также отметил, что любые контакты с Россией должны вестись согласованно, а цели переговоров — обсуждаться совместно.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал