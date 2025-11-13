Хабаровского бизнесмена наказали за легализацию почти млрд рублей, которые предназначались школе

Легализованные деньги шли на строительство школы и объекта газоснабжения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор бизнесмену Роману Кимельфельду за легализацию 877,9 млн рублей, похищенных из бюджета. Деньги предназначались для строительства школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите. Информация предоставлена управлением Генпрокуратуры России по ДФО.

По данным следствия, Кимельфельд в составе организованной группы легализовал похищенные средства, перечислив их на счета подконтрольных компаний по мнимым договорам. «Обвиняемый ввел средства в легальный хозяйственный оборот, представив их как прибыль от гражданско-правовых сделок», — сообщили в Генпрокуратуре.

Суд учел, что осужденный активно сотрудничал со следствием и принимал меры по заглаживанию причиненного ущерба. В итоге бизнесмена приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

