Хабаровского бизнесмена наказали за легализацию почти млрд рублей, которые предназначались школе
Легализованные деньги шли на строительство школы и объекта газоснабжения
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор бизнесмену Роману Кимельфельду за легализацию 877,9 млн рублей, похищенных из бюджета. Деньги предназначались для строительства школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите. Информация предоставлена управлением Генпрокуратуры России по ДФО.
По данным следствия, Кимельфельд в составе организованной группы легализовал похищенные средства, перечислив их на счета подконтрольных компаний по мнимым договорам. «Обвиняемый ввел средства в легальный хозяйственный оборот, представив их как прибыль от гражданско-правовых сделок», — сообщили в Генпрокуратуре.
Суд учел, что осужденный активно сотрудничал со следствием и принимал меры по заглаживанию причиненного ущерба. В итоге бизнесмена приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее, в мае 2025 года, Центральный районный суд Хабаровска уже выносил в отношении Кимельфельда обвинительный приговор. В настоящее время следственные органы продолжают расследование других эпизодов противоправной деятельности, связанной с реализацией проектов с привлечением бюджетного финансирования в регионах Дальнего Востока.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.