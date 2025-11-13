Кремль оценил выход Украины из мирных переговоров

Песков разочаровался прекращением переговоров РФ и Украины Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заявление МИД Украины формализует ситуацию, которая уже существовала де-факто: украинская сторона не проявляла желания продолжать контакты и диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы тоже обратили внимание на заявления. Они важные. Они формализуют ситуацию де-факто, когда украинская сторона не желала каким-то образом продолжать контакты и разговор», — заявил Песков, комментируя заявления дипломатов о прекращении переговоров по установлению мира на Украине. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков назвал заявление печальным. Он также сообщил, что в связи с отсутствием возможности для дальнейшего диалога будет продолжено всестороннее осуществление целей спецоперации.

Продолжение после рекламы