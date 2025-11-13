Песков поставил точку в спорах о мирных переговорах по Украине
Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением Рубио
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. Для нее главное обеспечить свою безопасность и интересы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия хочет мира, открыта для урегулирования украинской проблемы дипломатическими средствами. За неимением такой возможности мы продолжаем СВО. Нам главное — обеспечить свою безопасность, интересы. Выполнить те задачи, которые стоят перед нами», — заявил Песков. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что российская сторона якобы не заинтересована в урегулировании ситуации.
Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле, обменялись пленными и проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Москва готова обсуждать политические аспекты урегулирования, но Киев не ответил на предложение создать рабочие группы для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
