Песков поставил точку в спорах о мирных переговорах по Украине

Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением Рубио Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. Для нее главное обеспечить свою безопасность и интересы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия хочет мира, открыта для урегулирования украинской проблемы дипломатическими средствами. За неимением такой возможности мы продолжаем СВО. Нам главное — обеспечить свою безопасность, интересы. Выполнить те задачи, которые стоят перед нами», — заявил Песков. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что российская сторона якобы не заинтересована в урегулировании ситуации.