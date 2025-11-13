В Кремле назвали лекции Мединского глубокими после отказа Киева от переговоров
В Кремле считают глубокими, увлекательными и содержательными исторические лекции Владимира Мединского, заявил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле считают исторические лекции Владимира Мединского глубокими и интересными. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Украина отказалась от переговоров с Россией из-за нежелания слушать Мединского.
«Мне кажется, с кем бы ты не вел переговоры, его нужно уважать и как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правило дипломатии, правило хорошего тона. Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем. Тут я мог бы еще добавить, сами мы находим исторические лекции Мединского глубокими, интересными, увлекательными и содержательными», — сказал Песков.
Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил о приостановке переговоров между Москвой и Киевом как минимум до конца года. Он назвал провокационными и неприятными исторические лекции Владимира Мединского во время стамбульских переговоров. Поэтому, по словам Кислицы, Киев отказался от переговоров.
