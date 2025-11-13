В Кремле назвали лекции Мединского глубокими после отказа Киева от переговоров

«Мне кажется, с кем бы ты не вел переговоры, его нужно уважать и как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правило дипломатии, правило хорошего тона. Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем. Тут я мог бы еще добавить, сами мы находим исторические лекции Мединского глубокими, интересными, увлекательными и содержательными», — сказал Песков.