В Кремле ответили, что будет, если в США проведут испытания ядерного оружия

Россия будет соответственно реагировать на испытания ядерного оружия в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если считать это подтверждением того, что США выходят из запрета на испытания, то тогда это подтверждение такого намерения. Испытание ЯО будет означать, что будет прерван длительный период, когда действовал запрет на испытания ЯО… В этом случае РФ будет действовать соответственно», — заявил Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил на сайте госдепартамента, что президент Дональд Трамп обещал провести испытания ядерного оружия, чтобы убедиться в его безопасности, а также испытать средства доставки вооружения. По словам Рубио, это связано с беспокойством из-за стремительного развития китайской ядерной программы.

