Дочь теннисиста Кафельникова рассказала об амнезии модели, выпавшей из окна квартиры внука Михалкова

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова рассказала о падении из окна своей подруги Ксении Пунтус. Кафельникова сообщила, что у девушки сломаны ноги и ребра, она ничего не помнит кроме своего имени.
«Это правда, мы все в шоке. Ксюша ничего не помнит», — написала Алеся на своей странице в Instagram. Она отметила, что девушку «нашли в кустах раздетую».
Ранее СМИ сообщили, что Пунтус вместе с другом — внуком кинорежиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым отдыхала в ночном клубе. Молодой человек слишком увлёкся спиртным, и друзья отвезли пару до дома Андрея. Спустя некоторое время девушку обнаружили выпавшей из окна третьего этажа. По информации РЕН ТВ, модель сама попросила случайного прохожего вызвать ей скорую.
Как отметила мать девушки в разговоре с телеканалом, на месте происшествия есть признаки того, что ее дочь пытались спрятать в кустах, чтобы никто не нашел.
Андрей Баков узнал о случившихся лишь от полицейских, которые пришли в его квартиру. В момент инцидента он крепко спал.
Как ранее писало «URA.RU», выпавшую из окна модель доставили в больницу и прооперировали, сейчас она находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.