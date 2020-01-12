СМИ рассказали о состоянии могил Волчек, Данелии, Табакова и Лужкова

Россияне по-прежнему несут венки, цветы и подарки на могилы режиссеров и актеров Галины Волчек, Олега Табакова и Георгия Данелии. Также москвичи и гости столицы в большом количестве до сих пор продолжают приходить на могилу политика Юрия Лужкова.
«Крест Олега Табакова оказался украшен зеленой мишурой. Среди еловых лап у могилы Георгия Данелии можно было разглядеть небольшую елочку с зелеными шарами. Возле могилы Лужкова стояли прилично одетые мужчина и женщина, каждый с зеленым стаканчиком в руках. Могилу Галины Волчек трудно не найти. Метров на пятьдесят от места захоронения по обе стороны аллеи высятся венки, тронутые снегом. От земли и до середины человеческого роста — стена цветов, желтые, красные и белые розы, некоторые — еще свежие, под белой шапкой снега», — пишет «Комсомольская правда».
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что девятый день со дня смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек на могиле артистки появился необычный подарок. Неизвестный оставил пачку сигарет и пепельницу с окурком. Кроме того, до сих пор поклонники в огромном количестве несут цветы, венки и игрушки на могилу скончавшейся в прошлом году певицы Юлии Началовой.