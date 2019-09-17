16 сентября 2019

Стало известно, как выглядит могила Началовой спустя полгода после смерти певицы. ФОТО

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Поклонники продолжают нести цветы на могилу Юлии НачаловойФото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

Спустя полгода после смерти певицы Юлии Началовой поклонники продолжают нести цветы на ее могилу. В этом удалось убедиться журналистам, побывавшим на Троекуровском кладбище столицы.

«Первое, что бросается в глаза, когда приходишь на могилу Началовой, — огромное количество цветов: и живых, и искусственных. Лилии, гвоздики, пионы, георгины, розы, многочисленные букеты и венки из них лежат у могилы. Пожалуй, самое удивительное заключается в том, что цветы выглядят так, как если бы их принесли пару часов назад. Даже через полгода после смерти певицы ее могила буквально продолжает утопать в цветах», — сообщает агентство Nation News.

Звезда 90-х Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Причина смерти — заражение крови. Позже появилась информация о том, что про Началову снимут байопик (биографический фильм) «Буду рядом», премьера которого должна была состояться осенью 2019 года. Полнометражный фильм о Началовой обойдется его авторам в 100 миллионов рублей. Как рассказал режиссер картины Виктор Загорский, съемочный процесс будет возобновлен в конце сентября. Перерыв в работе над картиной Загорский объяснил тем, что по большинству песен отец Началовой еще не вступил в авторские права и использовать их нельзя. Фильм должен будет рассказать о Юлии Началовой с самого детства до смерти.

Фото: Nation News
Фото: Nation News

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