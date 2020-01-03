На девятый день со дня смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек на могиле артистки появился необычный подарок. Неизвестный оставил пачку сигарет и пепельницу с окурком.
При жизни Галину Волчек было сложно представить без сигареты в руке. По информации СМИ, актриса продолжала курить несмотря на проблемы со здоровьем и на предупреждения врачей. Вероятно, подношением пачки сигарет к могиле артистки поклонник Волчек хотел выразить признательность своему кумиру. Но некоторые представители РПЦ выступают против таких подаяний.
«Нельзя класть греховные предметы — сигареты и водку, как это часто делают родственники», — цитирует «Дни.ру» заявление анонимного священника. По его словам, такие подношения являются отголосками язычества, когда считалось, что чем больше материальных благ принести на могилу, тем проще покойному на том свете.
Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась 26 декабря в больнице от отеков мозга и легких на 87-м году жизни. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом со своим близким коллегой и другом Марком Захаровым, напоминает RT.