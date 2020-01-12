Ксения Собчак выложила фото со своим супругом
Российская телеведущая Ксения Собчак выложила фотографию без макияжа. Соответствующий снимок Собчак выставила в Instagram.
На фото также присутствует ее супруг — режиссер Константин Богомолов. Предположительно, новогодние каникулы молодожены проводят на отдыхе в Куршевеле. Как сообщают журналисты, супруги отдыхают вместе с детьми. Так, Собчак взяла с собой трехлетнего сына Платона, а Богомолов — дочь Анну.
Во время отдыха Богомолов снял в клипе свою звездную жену, где она катается на горах, танцует на яхте, лежит на капоте дорого автомобиля, а также гуляет вдоль песчаного пляжа. На видеоролик была наложена песня Булата Окуджавы «Пока земля еще вертится».