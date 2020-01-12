11 января 2020

Собчак опубликовала свой снимок без макияжа. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум
Ксения Собчак выложила фото со своим супругомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская телеведущая Ксения Собчак выложила фотографию без макияжа. Соответствующий снимок Собчак выставила в Instagram.

На фото также присутствует ее супруг — режиссер Константин Богомолов. Предположительно, новогодние каникулы молодожены проводят на отдыхе в Куршевеле. Как сообщают журналисты, супруги отдыхают вместе с детьми. Так, Собчак взяла с собой трехлетнего сына Платона, а Богомолов — дочь Анну.

Во время отдыха Богомолов снял в клипе свою звездную жену, где она катается на горах, танцует на яхте, лежит на капоте дорого автомобиля, а также гуляет вдоль песчаного пляжа. На видеоролик была наложена песня Булата Окуджавы «Пока земля еще вертится».

Фото: Instagram, Ксения Собчак

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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