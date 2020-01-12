Источник: срочник Шамсутдинов останется обвиняемым по делу о массовом расстреле

Срочник из Тюменской области убил восьмерых сослуживцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов останется в статусе обвиняемого по делу о массовом убийстве, поскольку переквалификация уголовного дела невозможна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Никакого изменения в статусе Шамсутдинова из обвиняемого в потерпевшие по уголовному делу о расстреле не было и не может быть», — приводит агентство слова источника. Собеседник издания также пояснил, что слухи о возможной смене статуса появились из-за неграмотных действий его адвокатов.

В частности, защита военнослужащего ранее сообщила, что Шамсутдинов и еще несколько сослуживцев признаны потерпевшими в рамках дела о неуставных отношениях. По словам источника, возбужденное уголовное дело, упомянутое адвокатами, не имеет отношения к расследованию дела о массовом убийстве и касается «единичного случая на спортгородке», о котором стало известно в ходе анонимного анкетирования солдат части.

«Происшествие имело место задолго до кровавой бойни. Следует также учесть, что подозреваемого в рукоприкладстве сослуживца в числе убитых Шамсутдиновым не было», — отметил источник РИА «Новости».



Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкалье 25 октября. В результате погибли восемь человек, еще двое были ранены. Солдат был арестован и помещен в СИЗО. По признанию военнослужащего, к поступку его подтолкнули издевательства со стороны сослуживцев.