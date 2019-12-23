Обвиняемые в издевательствах над стрелком Шамсутдиновым признали вину

Рамиль Шамсутдинов находится в читинском СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Обвиняемые в издевательствах над стрелком Рамилем Шамсутдиновым признали свою вину. Об этом «URA.RU» рассказал отец солдата Салим Шамсутдинов. Ранее стало известно, что срочник, расстрелявший сослуживцев в воинской части под Читой, признан потерпевшим по уголовному делу о неуставных взаимоотношениях.

«Дело рассматривают в особом порядке. Это говорит о том, что подсудимые согласились с доводами следствия. То есть, фактически, подтвердили свою вину. Приговор им будут выносить без присутствия потерпевшей стороны. Помимо Рамиля, там еще трое срочников потерпевшими проходят», — рассказал Шамсутдинов — старший агентству.

Редакция направила официальные запросы в Министерство обороны и Главное военное следственное управление следственного комитета.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Шамсутдинова-младшего, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой, признали потерпевшим по делу о неуставных взаимоотношениях. Об этом рассказали адвокаты после встречи с подзащитным в Читинском СИЗО.

Тюменского стрелка защищают известные российские адвокаты — Равиль Тугушев и Руслан Нагиев, которых консультирует адвокат президента Чеченской республики Саид-Магомед Чапанов. От гонорара за свои услуги они отказались.

25 октября Шамсутдинов-младший расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь из них погибли на месте, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в столичный госпиталь имени Бурденко. Один из них, Евгений Графов, является земляком стрелка. Мать срочника Графова рассказала о том, что его состояние улучшилось, но незначительно.