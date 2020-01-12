Адвокат стрелка Шамсутдинова назвал обстоятельства, которые повлияют на приговор

Дело тюменского срочника уже передано в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Расследование по факту неуставных отношений в части, где служил тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, может стать важным фактором при вынесении приговора по делу о массовом убийстве, в котором обвиняется уралец. Об этом «URA.RU» рассказал адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев. При этом сторона защиты военнослужащего уточнила, что в данный момент ни следователи, ни адвокаты не могут знать наверняка, чем завершится дело.

«Источник говорит, что дело о неуставных отношениях никак не скажется на приговоре Шамсутдинову. Во-первых, сейчас ни следователи, ни адвокаты не могут знать, какой приговор вынесет суд. Во-вторых, источник сам себе противоречит. Раз они возбудили дело, предъявили обвинение одному из военнослужащих, то значит они сами согласны, что в части была дедовщина», — отметил Нагиев в беседе с «URA.RU».

Собеседник агентства также отметил, что в деле Шамсутдинова «все только начинается» и впереди у адвокатов много работы. Как уточнил Нагиев, возможное подтверждение судом состояния аффекта, в котором срочник находился во время инцидента, — не единственный вариант, при котором Шамсутдинов может оказаться на свободе. К таковым можно отнести и необходимую самооборону и ее превышение. «Сейчас нас [адвокатов] обвиняют в том, что мы якобы вводим общественность в заблуждение. Но мы и не говорили, что в рамках дела о расстреле статус Шамсутдинова может быть изменен. Есть два разных дела: в одном он обвиняемый, а в другом — потерпевший», — заключил адвокат.



Ранее источник РИА «Новости», близкий к следствию, сообщил, что смена статуса Шамсутдинова в рамках дела о расстреле невозможна. Кроме того, собеседник издания сказал, что адвокаты солдата пытаются выдать желаемое за действительное.