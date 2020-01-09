В деле об издевательствах над срочником Шамсутдиновым появился первый обвиняемый

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военный, река, солдат
Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в части в октябре 2019 годаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

В деле о неуставных отношениях во время службы, о которых заявил расстрелявший восьмерых сослуживцев срочник Рамиль Шамсутдинов, появился первый обвиняемый. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) Следственного комитета России.

«Дело о неуставных отношениях <…> возбуждено против сослуживца [Шамсутдинова] по подразделению, рядового Рустама Мухатова», — сообщает «Ведомости». Других подробностей в ГВСУ не сообщили, сославшись на продолжение расследования по делу.

В конце октября 2019 года уроженец Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкалье. В результате погибли 8 человек, еще двое были ранены. Солдат был арестован и помещен в СИЗО, позднее стало известно, что его переведут в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее адвокат срочника Руслан Нагиев рассказал «URA.RU», что в деле о неуставных отношениях в военной части, где произошла трагедия, уже восемь потерпевших.

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